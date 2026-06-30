2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hollanda'yı penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup eden Fas, tarihi galibiyetinin yanı sıra maç öncesi ve sonrasında yaşanan anlamlı anlarla da dikkat çekti.
Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas Milli Takımı, galibiyetin ardından verdiği birlik ve beraberlik görüntüsüyle gündem oldu.Kaynak: Diğer
Penaltılar öncesi tek yürek oldular
Penaltı atışlarına geçilmeden önce Fas Milli Takımı'nın futbolcuları ve teknik ekibi yedek kulübesinde bir araya gelerek hep birlikte dua etti.
O anlar tribünlerdeki taraftarlar ve ekran başındaki futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.
Saibari'nin golüyle büyük sevinç
Serinin kritik penaltılarından birini gole çeviren Ismael Saibari'nin vuruşunun ardından Faslı futbolcular büyük sevinç yaşadı.
Yedek kulübesi ve saha içindeki oyuncular, tarihi galibiyetin coşkusunu birlikte kutladı.
Galibiyeti secdeyle kutladılar
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Faslı futbolcular saha içinde bir araya gelerek galibiyet sevincini takım halinde yaşadı. Ardından tüm ekip birlikte secdeye giderek elde ettikleri zafer için şükretti.
Fas Milli Takımı'nın maç öncesindeki birlik görüntüsü ve karşılaşma sonundaki kutlamaları, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anlarından biri oldu.