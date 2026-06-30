Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar

Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas Milli Takımı, galibiyetin ardından verdiği birlik ve beraberlik görüntüsüyle gündem oldu.

Kaynak: Diğer
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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hollanda'yı penaltı atışları sonunda 3-2 mağlup eden Fas, tarihi galibiyetinin yanı sıra maç öncesi ve sonrasında yaşanan anlamlı anlarla da dikkat çekti.

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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 2

Penaltılar öncesi tek yürek oldular
Penaltı atışlarına geçilmeden önce Fas Milli Takımı'nın futbolcuları ve teknik ekibi yedek kulübesinde bir araya gelerek hep birlikte dua etti.

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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 3

O anlar tribünlerdeki taraftarlar ve ekran başındaki futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 4

Saibari'nin golüyle büyük sevinç
Serinin kritik penaltılarından birini gole çeviren Ismael Saibari'nin vuruşunun ardından Faslı futbolcular büyük sevinç yaşadı.

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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 5

Yedek kulübesi ve saha içindeki oyuncular, tarihi galibiyetin coşkusunu birlikte kutladı.

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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 6

Galibiyeti secdeyle kutladılar
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Faslı futbolcular saha içinde bir araya gelerek galibiyet sevincini takım halinde yaşadı. Ardından tüm ekip birlikte secdeye giderek elde ettikleri zafer için şükretti.

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Fas’ın inancı tekrardan tarih yazdı: Galibiyeti dua ve secdeyle kutladılar - Resim: 7

Fas Milli Takımı'nın maç öncesindeki birlik görüntüsü ve karşılaşma sonundaki kutlamaları, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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