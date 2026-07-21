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Gazeteci Bahadır Özgür, Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın merkezinde yer aldığını belirttiği milyonlarca liralık para ve gayrimenkul trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür, kamuoyunda daha çok Başaran Holding ile bağlantılı taşınmaz devirlerinin konuşulduğunu, ancak MASAK raporunda yer aldığını öne sürdüğü iki farklı inşaat şirketi üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul devirlerinin yeterince sorgulanmadığını söyledi.

"POWER İNŞAAT 9 DAİRE DEVRETTİ" İDDİASI

Özgür'ün Halktv'deki yazısındaki iddiasına göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren Power İnşaat, 2025 yılında Yeliz Kaya'ya toplam 9 daire devretti.

Paylaşımında, söz konusu dairelerin bedeline ilişkin Yeliz Kaya'nın hesabından Power İnşaat'a "Forest City D Blok" açıklamasıyla toplam 21 milyon 850 bin liralık para transferi gerçekleştirildiğini öne süren Özgür, şirketin geçmişine de dikkat çekti.

Gazeteci Bahadır Özgür, Power İnşaat'ın daha önce Saral Gayrimenkul Yatırım adıyla faaliyet gösterdiğini, 2021 yılına kadar yönetiminde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen grupla ilişkilendirilen İlyas Saral'ın bulunduğunu iddia etti.

Özgür ayrıca, geçen yıl hazırlanan bir iddianamede Power İnşaat üzerinden kara para aklandığı yönünde iddialara yer verildiğini ve şirket üzerinden gerçekleştirilen para hareketlerinin ticari faaliyetlerle ilişkilendirilemediğinin öne sürüldüğünü aktardı.

"KOÇSU YAPI ÜZERİNDEN 24 TAŞINMAZ DEVREDİLDİ" İDDİASI

Bahadır Özgür'ün gündeme taşıdığı ikinci şirket ise Sakarya merkezli Koçsu Yapı oldu.

Özgür, MASAK raporuna göre şirket tarafından İstanbul Pendik ile Sakarya'nın Geyve ve Arifiye ilçelerinde bulunan toplam 24 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiğini, daha sonra bu taşınmazların Esin Önder Çağlayan'a aktarıldığını iddia etti.

Paylaşımında, bu devirlerin büyük bölümünde herhangi bir para transferine rastlanmadığını öne süren Özgür, yalnızca Arifiye'deki bir arsa için Faruk Koç'a toplam 53 milyon lirayı aşan ödeme yapıldığını ileri sürdü.

"AKP'YE YAKIN İSİM" İDDİASI

Bahadır Özgür, Koçsu Yapı'nın sahibi olduğunu belirttiği Faruk Koç'un AK Parti'ye yakın bir isim olduğunu iddia etti.

Özgür, Faruk Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın katıldığı çeşitli programlarda yer aldığını, bazı yurt dışı ziyaretlerine katıldığını ve bu buluşmaları sosyal medya hesaplarından paylaştığını öne sürdü.

"BU DEVİRLERİN DE AÇIKLANMASI GEREKİYOR"

Gazeteci Bahadır Özgür, Haluk Levent soruşturmasında adı geçen birçok kişi hakkında adli işlem yapıldığını ancak MASAK raporunda yer aldığını belirttiği bu iki şirket üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul devirlerinin yeterince incelenmediğini savundu.

Özgür, söz konusu taşınmaz devirleri ve para hareketlerinin de soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.