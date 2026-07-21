Türkiye genelinde periyodik araç muayene hizmetlerini yürütmekle tek yetkili kurum olan TÜVTÜRK, son dönemde artış gösteren sahte internet siteleri ve yetkisiz platformlara karşı sürücüleri bilgilendirdi.
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: Ödeme talebine kanmayın
Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene süreçleriyle ilgili TÜVTÜRK’ten çok kritik bir dolandırıcılık ve güvenlik uyarısı geldi. Araç muayene randevularının tamamen ücretsiz olarak verildiğini bir kez daha hatırlatan kurum vatandaşları uyardı.Kaynak: AA / DHA / İHA
Kurumdan yapılan açıklamada, araç muayene randevularının yalnızca resmi kanallar üzerinden ve tamamen ücretsiz olarak alınabildiği vurgulandı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için randevularını sadece TÜVTÜRK’ün resmi internet adresi olan tuvturk.com.tr, 0850 222 88 88 numaralı resmi çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-Devlet portalı üzerinden oluşturabileceği hatırlatıldı.
İşlem Yapmadan Önce Adres Çubuğunu Kontrol Edin
Sürücülerin dijital ortamda mağdur olmamaları adına işlem yapmadan önce girdikleri internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını titizlikle kontrol etmeleri isteniyor. TÜVTÜRK, vatandaşları şu kelimelerle uyardı:
"Araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine kesinlikle itibar edilmemelidir.
Bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde durumun derhal TÜVTÜRK’e veya ilgili yetkili adli makamlara bildirilmesi önem taşımaktadır."
219 Sabit İstasyonla Hizmet Veriyor: Başka Platformla İş Birliği Yok
Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu ile dev bir altyapıya sahip olan TÜVTÜRK, araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir özel şirket, acente veya dijital platformla iş birliği bulunmadığının altını çizdi.
Kurum, ismini, görsellerini ve logosunu kullanarak vatandaşları yanıltmaya ve haksız kazanç elde etmeye çalışan korsan girişimlere karşı hukuki süreçleri titizlikle yürüttüğünü ve gelen tüm bildirimlerin adli makamlara taşındığını açıkladı.