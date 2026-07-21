TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: Ödeme talebine kanmayın

219 Sabit İstasyonla Hizmet Veriyor: Başka Platformla İş Birliği Yok

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu ile dev bir altyapıya sahip olan TÜVTÜRK, araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir özel şirket, acente veya dijital platformla iş birliği bulunmadığının altını çizdi.