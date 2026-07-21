Tenekeden masaya uzanan 150 yıllık lezzet: Karalahanaya sarılıp köze gömülüyor: Unutulmaz efsane için tescil yapıldı

Bingül Boz'un oğlu Soner Boz da "Çocukluğumdan beri severek mısır ekmeğini yerim. Annem, annesinden ve babaannesinden öğrenmiştir. 50 yıldır bizlere yapar. Atalarımızdan kalan bir gelenektir. Eskiden çok kişi yapardı çünkü evinde taş fırını vardı. Şimdi herkesin fırını yok. Organik bir yiyecek, pasta gibi yeniliyor. Her şeyin yanında yiyebilirsin. Annem bu geleneği sürdürdüğü için ekmek pişiriyor, ticari amaçla yaptığı bir iş değil. Annem verdiği emeğin karşılığını beklemeden mısır ekmeği yapıyor. Bıçağımız ve pidemizden sonra mısır ekmeğimiz de üçüncü tescilli ürünümüz olur. İnşallah Sürmene ürününe kavuşur. Belki de çoğu ilin 3 tescilli ürünü yoktur. Gurur duyuyorum" diye konuştu.