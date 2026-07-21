Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler

Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler

Mutlak butlan kararı sonrası son kozunu oynayan Özgür Özel, CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yerine bir çağrı heyeti atanması için başvurmuştu. Heyete kimin başkanlık edeceği belli oldu.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 1

CHP'de Özgür Özel yönetimi ve mutlak butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi "orta yolu" bulamadı.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 2

Özel yönetiminin 45 günde kurultay talebi reddedilirken, delegelerin noter imzalı dilekçeleri de "tedbir" sebebiyle işleme koyulmadı.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 3

Özgür Özel cephesi bir yandan yeni parti hazırlıklarını sürdürürken, bir taraftan da "Parti içi mücadeleye" devam ediyor.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 4

14 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yerine "Partiyi 40 günde kurultaya" götürmesi talebiyle mahkemeye "Çağrı Heyeti" başvurusu yapıldı.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 5

Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu talebe "Partiyi kayyuma teslim etmek istiyorlar" diyerek tepki gösterirken, Özel kanadının başvurusunda bidirilen çağrı heyetine kimin başkanlık edeceği belli oldu.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 6

Mahkemeye yapılan başvuruda çağrı heyetine Murat Karayalçın'ın başkanlık etmesi istendi.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 7

Özgür Özel, partiyi kurultaya götürecek süreçle ilgili mahkemeden Murat Karayalçın'ın başkanlığında bir çağrı heyeti atamasını istediklerini açıkladı. Mahkemenin olası bir engel çıkarması ihtimaline karşı yol haritasını çizen Özel, şu ifadeleri kullandı:

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 8

"Kabul ederlerse 40 gün içinde, Sayın Karayalçın'ın başkanı olduğu çağrı heyeti partimizi kongreye götürecek."

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 9

Bunu da mahkemeler kabul etmezse, bir oyun yaparlarsa yarın il başkanlarımız geliyor, çarşamba günü de Parti Meclisimiz bir araya geliyor.

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Özgür Özel CHP'de çağrı heyetine kimin başkanlık edeceğini açıkladı: Kabul ettiler - Resim: 10

En sonunda bundan sonra ne yapacağımızı bir karara bağlayacağız."

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