Dev küresel şirket altının geleceği seviyeyi açıkladı: Altının 2026'daki seyri belli oldu

Piyasa uzmanları, değerli metallerde yaşanan son düşüş hareketinin sonuna gelindiğine dair önemli teknik işaretler sunuyor. Sprott Inc. Yönetici Ortağı ve Piyasa Stratejisti Paul Wong, yaptığı son değerlendirmelerde altının birden fazla göstergeye göre aşırı satım noktasına ulaştığını ifade etti.
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Sprott Inc. Piyasa Stratejisti Paul Wong, teknik göstergelerin altında aşırı satım bölgesine işaret ettiğini ve ağustos ayında dibin görülebileceğini belirtti. Wong, artan küresel borç yükü ile para birimlerinin değer kaybının altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyacağını öngördü.Utku Beycan
Wong, mevsimsel eğilimler doğrultusunda yaz sonuna doğru fiyatta dip oluşacağını ve ardından yeni bir yükseliş dalgasının başlayacağını savundu. Fiyatlardaki geri çekilmeyi değerlendiren Wong, 200 günlük hareketli ortalamaların ve standart sapma ölçümlerinin kritik seviyelerde olduğunu vurguladı. Mevcut satış baskısının artık sonuna yaklaşıldığını belirten uzman, şu verileri paylaştı:
İstatistiksel Doygunluk: Farklı piyasa kriterlerine göre altın, eksi iki ile eksi üç standart sapma aralığında bulunuyor. Bu durum, fiyatı daha aşağı çekmenin zorlaştığını gösteriyor.
Fon Hareketleri: CTA pozisyonlarının yatay seyrettiğini ve CFTC tarafındaki uzun pozisyonların 2018 seviyelerine gerilediğini aktaran Wong, Batı piyasalarındaki ETF çıkışlarının Çin'deki güçlü talep tarafından dengelendiğini kaydetti.
Wong, "Tüm göstergeler dip bölgesinde olduğumuzu gösteriyor. Bu durum satışların büyük ölçüde tamamlandığını kanıtlar. Büyük fonlar için bu dönemler kademeli alım fırsatıdır." ifadelerini kullandı.
Altının tarihsel süreçte ağustos ayı başlarında veya ortalarında mevsimsel en düşük seviyesine gerilediğini hatırlatan Wong, benzer bir senaryonun bu yıl da geçerli olduğunu belirtti. Geçmişte Jackson Hole toplantısı sonrası yaşanan ralli örneğini veren analist, Jackson Hole, Orta Doğu gerilimleri ya da tahvil piyasasındaki hareketlenmeler gibi bir gelişmenin yükselişi tetikleyebileceğini dile getirdi.
Wong, “Muhtemelen Ağustos ayında, ister Jackson Hole olsun ister daha erken bir şey, ister Orta Doğu'da bir patlama yaşansın, ister tahvil piyasası çıldırsın, bir anda altını tekrar yukarı taşıyacak bir tür olay, bir katalizör olacak" ifadelerini kullandı.
Küresel ekonomideki temel riskin tahvil piyasalarında biriktiğine dikkat çeken Wong, ABD borcunun 39,5 trilyon dolara ulaştığını ve yıllık borçlanma maliyetlerinin askeri harcamaları aştığını vurguladı. Analiste göre, merkez bankalarının önünde iki seçenek bulunuyor; tahvil piyasasının kontrolünü tamamen kaybetmek veya ara birimlerinin değerini düşürerek borcu finanse etmek.
Sermaye piyasalarının işleyişi gereği ülkelerin para birimlerini itibarsızlaştırmak zorunda kalacağını ifade eden Wong, altın fiyatlarındaki asıl rekorların bir yatırım modasından değil, itibari para birimlerinin kaçınılmaz değer kaybından kaynaklanacağını vurguladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.