Dev küresel şirket altının geleceği seviyeyi açıkladı: Altının 2026'daki seyri belli oldu

Altının tarihsel süreçte ağustos ayı başlarında veya ortalarında mevsimsel en düşük seviyesine gerilediğini hatırlatan Wong, benzer bir senaryonun bu yıl da geçerli olduğunu belirtti. Geçmişte Jackson Hole toplantısı sonrası yaşanan ralli örneğini veren analist, Jackson Hole, Orta Doğu gerilimleri ya da tahvil piyasasındaki hareketlenmeler gibi bir gelişmenin yükselişi tetikleyebileceğini dile getirdi.