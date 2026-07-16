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Kaynak: DHA

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

HALUK LEVENT NEYLE SUÇLANIYOR? NEDEN TUTUKLANDI

Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent ve bazı yöneticileri gözaltına alındı

Müzisyen Haluk Levent tarafından 2017’de kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği’nde usulsüzlükler yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında derneğin başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Sanatçının yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü öğrenildi. Evine döndükten sonra telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıkan Haluk Levent, Bursa’da otobanda gözaltına alındı. Ayrıca bazı Ahbap yöneticilerinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Haluk Levent daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.

NEYLE SUÇLANIYOR?

- Haluk Levent için yöneltilen suçlamaların dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği olduğu öğrenildi.

- Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi.

- Ahbap Derneği’nin, depremzedeler için 158 milyon dolarlık bağış topladığı, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılması planlanan konutların bir kısmının tamamlanmadığı öne sürülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, 'Dernekler Kanunu'na Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi