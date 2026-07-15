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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent ile adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Haluk Levent ile adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılığın, şüpheliler hakkında vereceği sevk kararının beklendiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, gözaltına alınan diğer kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.

Savcılığın, ifade işlemleri tamamlanan şüphelere ilişkin kararını gün içinde vermesi bekleniyor.