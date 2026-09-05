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Kaynak: Haber Merkezi

Türk hakem Halil Umut Meler'e Avrupa'da önemli bir görev verildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide düdük çalacak Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sahaya çıkacak.

PSV - SHAKHTAR DONETSK MAÇINI YÖNETECEK

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda görev yapacak olan deneyimli hakemin bu ataması, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde dikkat çekti.

DERBİDE DE DÜDÜK MELER'DE

Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin de hakemi olacak. Meler böylece kısa süre içerisinde hem Süper Lig'deki dev derbide hem de Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak.