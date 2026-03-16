Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, savaşlarda kullanılan büyük çaplı füzelerin doğrudan deprem oluşturamayacağını belirterek, bu tür patlamaların yalnızca sınırlı sarsıntılara yol açabileceğini ifade etti.

'DEPREMLERİN KAYNAĞI YERİN İÇ DİNAMİKLERİ'

Zeybek, depremlerin temel nedeninin yer kabuğunda biriken enerjinin kırılmalarla açığa çıkması olduğunu vurguladı.

Yer kabuğunun belirli bölgelerinde zamanla biriken enerjinin, kayaların dayanma gücünü aşmasıyla faylarda kırılmalar meydana geldiğini ve bunun deprem olarak hissedildiğini söyledi.

Savaşlarda kullanılan füzelerin belirli ölçüde sarsıntı oluşturabileceğini belirten Zeybek, ancak bu durumun büyük depremler üretmek için yeterli bir mekanizma olmadığını kaydetti.

'DEPREMLER ÇOĞUNLUKLA FAY HAREKETLERİYLE OLUŞUR'

Depremlerin en yaygın nedeninin fay hatlarındaki hareketler olduğunu ifade eden Zeybek, volkanik faaliyetler ve bazı bölgelerde yer altı boşluklarının çökmesi gibi olayların da yerel ölçekte sarsıntılara yol açabileceğini dile getirdi.

Buna karşın bombalamaların doğrudan deprem oluşturduğunu söylemenin bilimsel bir temeli olmadığını vurguladı.

KARADENİZ TABANINDAKİ FAYLAR

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremi de değerlendiren Zeybek, söz konusu sarsıntının Karadeniz tabanındaki faylarla ilişkili olmadığını, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Karadeniz tabanındaki fayların genellikle 5 ile 6 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirten Zeybek, 7’nin üzerinde çok büyük ve yıkıcı depremler beklemediklerini ifade etti.

Ancak bu durumun tamamen risksiz olduğu anlamına gelmediğini belirten Zeybek, kıyı yerleşimlerinde yapılaşma ve yer seçimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Samsun’un güney kesiminden geçen Ladik ve Havza hattının Kuzey Anadolu Fayının önemli parçalarından biri olduğunu hatırlatan Zeybek, Türkiye’nin Alp orojen kuşağında yer aldığı için deprem gerçeğiyle yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.