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Kaynak: İHA

Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla Berçelan Yaylası’ndaki ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale etti.

Hafta sonu olmasına rağmen sabah saatlerinde yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’na ulaşan ekipler, zorlu arazi ve hava koşulları altında arızanın yerini belirlemek için çalışma yaptı.

Uzun süren çalışmaların ardından su hattındaki arızanın bulunduğu nokta tespit edildi. Bunun üzerine belediye ekipleri, hattın onarılması için çalışmalara başladı.

Ekiplerin, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla bölgedeki onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.