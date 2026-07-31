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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell’ı bugün Ankara’da kabul etti. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın Powell’ı bugün Ankara’da kabul ettiği bildirildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.