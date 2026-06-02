Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaştıkça transfer gündeminde de hareketlilik artıyor.

Geçtiğimiz yaz uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yeniden sarı lacivertli kulübe olası bir transfer görüşmeleriyle anıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

A Spor'un haberin göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin yönetim listesinden Ömer Topbaş ve Özgür Özaktaç, Hakan Çalhanoğlu'nun temsilcileriyle görüşmelere başladı.

ZEKİ ÇELİK VE MERİH DEMİRAL DA GÖRÜŞÜLEN OYUNCULAR ARASINDA

Seçim öncesi yaptığı konuşmalarda 2 milli oyuncu sözü veren Hakan Safi'nin ayrıca Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Zeki Çelik ve Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen eski Fenerbahçeli Merih Demiral'la da görüştüğü kaydedildi.

INTER İLE SÖZLEŞME YENİLEYECEĞİ KONUŞULUYORDU

İtalya'da bu sezon çifte kupa zaferi yaşayan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşme yenileyeceği konuşulurken Fenerbahçe tarafından yeniden başlatılan bu transfer girişimlerinin Dünya Kupası'nda A Milli Takım'a liderlik edecek olan tecrübeli orta saha oyuncusunun kararını ne yönde etkileyeceği merak konusu oldu.