Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nde üyelerle bir araya geldi.

Seçim süreci ve transfer çalışmaları hakkında konuşan Safi, sarı-lacivertli camiaya önemli vaatlerde bulundu.

'TRANSFERLERİ YARIN AÇIKLAMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Transfer çalışmalarında önemli aşama kaydettiklerini belirten Hakan Safi, "Değişim vadediyoruz. Fenerbahçe'ye gençlik, hırs, cesaret ve iştah getireceğiz. Transferlerimizi yarın açıklamaya başlayacağız. Islak imza olmadan açıklamak istemiyoruz." dedi.

'2 MİLLİ OYUNCU VE DÜNYA YILDIZLARI'

Transfer hedeflerine de değinen Safi, "Ben sözler verdim. 2 milli oyuncu, 2-3 de dünya yıldızı yabancı oyuncu getireceğiz. Artık oyuncularla bonusları konuşma noktasına geldik. Demek ki iyi yoldayız.Bizi hiçbir şey kulübümüze dünya yıldızı getirmekten alıkoyamayacak. " ifadelerini kullandı.

'SEÇİMİ KAZANACAĞIMA İNANIYORUM'

Başkanlık yarışına da değinen Safi, seçime olan güvenini dile getirdi.

"Ben kendi girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim. Sizlerin teveccühüyle seçileceğime inanıyorum. Aklımda sadece seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran gelsin istiyorum." diyen Safi, seçilmesi halinde daha büyük projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

ERSUN YANAL AÇIKLAMASI

Hakan Safi, Ersun Yanal'ın teknik ekipte yer alacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

Safi, "Ersun hoca ile bayramlaşmak için görüştüm. Hocamız Ersun hoca değil. Kendisi son şampiyonluğun mimarıdır. Her zaman görüştüğümüz bir insandır." diye konuştu.