Yerel planlama politikalarında gerçekleştirilen son mevzuat değişikliğiyle birlikte, tarihi koruma altındaki bölgelerde yer alan mülklerde stor panjur kullanımı yasaklandı. Ev sahiplerinin genellikle yalıtım ve güvenlik gerekçeleriyle monte ettirdiği bu sistemler, geleneksel dokuyu korumak adına artık katı kurallarla sınırlandırılıyor.

Belediye meclisi tarafından onaylanan gerekçeli raporda; stor panjurların geleneksel konut mimarisine uyum sağlamadığı, pencerelerin orijinal yapısını ve cephe detaylarını gölgelediği, ayrıca montaj sırasında tarihi duvarlara kalıcı zararlar verdiği aktarıldı. Kararın alınmasında, yerel sakinlerden gelen yoğun "görsel kirlilik" şikayetlerinin yanı sıra ortak tarihi mirasın korunmasının mülk sahiplerinin bireysel tercihlerinden daha öncelikli olduğu ilkesi belirleyici oldu.

"KURALLAR ARTIK TAMAMEN NETLEŞTİ"

Düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama yapan Stirling Belediye Başkanı Mark Irwin, koruma altındaki alanların özgün mimari karakterini muhafaza etmek için kararlı olduklarını ifade etti. Tarihi semtlerde stor panjur uygulamasının son dönemde kontrolsüz bir biçimde arttığına dikkat çeken Irwin, sokak silüetini doğrudan etkileyen ve cepheden görünen bu yapı elemanlarının geleneksel koruma politikalarıyla bağdaşmadığını, yeni yasal düzenleme sayesinde kuralların net bir çizgiye kavuştuğunu belirtti.

MEVCUT YAPILAR KARARDAN NASIL ETKİLENECEK?

Yeni yasal düzenleme, geçmişe dönük kazanılmış hakları koruyan maddeler de içeriyor. Buna göre mülk sahipleri şu durumlarda mevcut panjurlarını kullanmaya devam edebilecek:

Panjurların sokağa bakan ön cephede yer almaması, Yapının inşası veya montajı öncesinde alınmış yasal bir planlama izninin bulunması.

Yukarıdaki şartları taşıyan mevcut yapılar söküm işleminden muaf tutulacak olsa da, yürürlük tarihinden itibaren tarihi sokak manzarasını ve bina cephelerini bozacak şekilde yeni bir stor panjur montajı yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Kent estetik kurulları, yasak kapsamındaki bölgelerde kurallara uyulup uyulmadığının yerel zabıta ekiplerince düzenli olarak denetleneceğini bildirdi.