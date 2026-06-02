Tarım sektörünün köklü ismi iflas etti: 75 milyon TL sermayeyle kurulmuştu

Tarım sektörünün köklü ismi iflas etti: 75 milyon TL sermayeyle kurulmuştu

75 milyon TL sermayesiyle 6 yıldır Konya piyasasında kök salan Salih Karakaya Tarım Ürünleri Limited Şirketi, resmen iflas etti.

Süleyman Çay
Konya’nın Karapınar ilçesinde tarım, hayvancılık ve zirai ilaç sektörünün merkezindeki en önemli aktörlerden biri olan ve bölge çiftçisi tarafından yakından tanınan Salih Karakaya Tarım Ürünleri Limited Şirketi, borçlarını yapılandıramayarak resmen iflas etti.

Şirketin mali krizden kurtulmak adına açtığı konkordato davasında mahkeme talebi reddederek, 75 milyon TL sermayeli dev firmanın iflas bayrağını çekmesine ve iflas masasının kurulmasına hükmetti.

Karapınar Ticaret Sicili'ne kayıtlı olan tek ortaklı limited şirket, nakit akışını düzeltmek amacıyla daha önce mahkemeden koruma talep etmişti. Ancak yapılan yargılama sonucunda mahkeme, şirketin sunduğu kurtuluş projesini yeterli bulmayarak radikal bir karara imza attı.

"Davacı Salih Karakaya Tarım Ürünleri Zirai İlaç Gıda İnşaat Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından açılan konkordato davasının reddine, şirket hakkında verilen geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararlarının derhal kaldırılmasına, şirketin 13/05/2026 günü saat 14:00 itibariyle İFLASINA karar verilmiştir."

Alınan bu kararla birlikte, şirketi alacaklıların icra takiplerine karşı koruyan tüm yasal zırhlar (ihtiyati tedbirler) kesinleşme beklenmeksizin derhal iptal edildi. Ayrıca, geçici konkordato komiseri Abdurrahman Gümrah'ın görevi de mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

Firmanın tasfiye sürecini yönetmek ve alacaklıların haklarını paylaştırmak amacıyla Karapınar İcra Müdürlüğü bünyesinde 2026/1 İflas sayılı iflas masası resmen oluşturuldu.

75 milyon TL sermayeyle kurulan şirket, 2020 yılında faaliyete geçti.

Konya ve çevresindeki tarımsal tedarik zincirinde önemli bir ağırlığı bulunan firmanın iflası, bölgedeki üreticiler ve tarım sektörü paydaşları arasında büyük yankı uyandırdı.

