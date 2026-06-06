Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yatırım dünyasında hareketli ve sert fiyatlamaların yaşandığı bir haftalık işlem periyodu daha geride kaldı. İç piyasada döviz kurlarının yatay-yukarı seyri, Borsa İstanbul'daki kritik eşik mücadelesi ve altın fiyatlarında küresel kaynaklı yaşanan sert geri çekilmeler, Kapalıçarşı ve finans merkezlerindeki dengeleri tamamen değiştirdi.

BORSA İSTANBUL 14 BİN PUAN SINIRINDAN DÖNDÜ

Hafta boyunca oldukça geniş bir bantta dalgalanan Borsa İstanbul'da yatırımcıların heyecan dolu anlar yaşadığı gözlendi. BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 13.661,82 puanı görerek nefesleri keserken, zirve tırmanışında ise 14.219,96 puana kadar ulaşarak rekor tazeledi. Ancak haftanın son işlem günlerindeki kâr satışlarıyla dengelenen endeks, bir önceki hafta kapanışının %0,23 üzerinde 13.694,19 puandan haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

DÖVİZDE ÇAPRAZ ATEŞ: DOLAR YÜKSELDİ, EURO GERİLEDİ

Döviz piyasasında ise ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerin küresel çapta dolar endeksini desteklemesi iç piyasaya da doğrudan yansıdı:

ABD Doları: Haftalık bazda %0,39 değer kazanarak 46,0840 lira seviyesine ulaştı ve haftanın en istikrarlı kazandıran nakit aracı oldu.

Avro: Avrupa kanadındaki zayıf seyrin etkisiyle %0,15 değer kaybederek haftayı 53,3680 liradan tamamladı.

ALTIN YATIRIMCISINA SOĞUK DUŞ: SERBEST DÜŞÜŞ BAŞLADI!

Haftanın şüphesiz en büyük hayal kırıklığı altın cephesinde yaşandı. Uluslararası piyasalardaki ons altın çöküşünün iç piyasaya yansıması çok sert oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta tam %2,58 azalışla 6 bin 469 liraya düştü.

Güvenli limanda yaşanan bu erime sarrafiyeyi de vurdu; Geçen hafta sonu 11 bin 122 lira olan çeyrek altının satış fiyatı %2,57 azalışla 10 bin 836 liraya gerilerken, cumhuriyet altınının satış fiyatı da %2,56 düşüşle 43 bin 592 lira oldu.

HAFTANIN GERÇEK ŞAMPİYONU: YATIRIM FONLARI

Bireysel hisse senedi veya altın seçmek yerine parasını profesyonel yönetimlere emanet eden fon yatırımcıları ise haftayı kutlamayla kapattı. Yatırım fonları bu hafta genel ortalamada %1,26 net değer kazanırken, emeklilik fonları da %0,78 getiri sağladı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları arasında en çok kazandıran, borsadaki oynaklığı fırsata çeviren ve %1,86 getiri sağlayan "Hisse Senedi Fonları" oldu.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.