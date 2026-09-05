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Kaynak: İHA

Olay, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ASE 917 plakalı hafif ticari araç, 26 A 48658 plakalı yunus polisi motosikletine arkadan çarptı. Kazada, 1 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.