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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği tespit edildi.

305 SENETLİ SÖZLEŞME, 2 CEP TELEFONU VE 1 BİLGİSAYAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli kişilerin, hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalattığı, daha sonra icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı belirlendi. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Sözleşmeler üzerinden mağdur olduğu belirtilen kişilerin belirlenmesi ve başvuruların alınmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.