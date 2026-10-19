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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ

Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli saha çalışmaları kapsamında, Uşak’ta faaliyet gösteren bir galeri firmasının, farklı illerde e-ihale yöntemiyle satışa çıkarılan çekme belgeli araçların kilometrelerini düşürerek vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, firma yetkililerinin 8 farklı ilden e-ihale yöntemiyle 43 adet çekme belgeli araç satın aldığı belirlendi. Şüphelilerin, söz konusu araçların TÜVTÜRK istasyonlarında muayene işlemleri yapılmadan önce kilometrelerini düşürdükleri ve ardından araçları muayeneden geçirerek tescil işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle 42 aracın satışının yapıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Uşak’ta gerçekleştirilen aramalarda, araçların kilometre düşürme işlemlerini yaptığı belirlenen oto beyincisi ile olaya karıştığı değerlendirilen toplam 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.