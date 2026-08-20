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Kaynak: AA

Tatillerini tamamlayan vatandaşlar, Avrupa’ya geçiş sağlayan sınır kapılarına yöneliyor. Gümrük ve pasaport kontrollerini tamamlayan gurbetçiler, ardından yaşadıkları ve çalıştıkları ülkelere doğru yola çıkıyor.

Dönüş hareketliliğinin artmasıyla bazı sınır kapılarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa’ya dönüşlerde gurbetçilerin sıklıkla kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda da yoğunluk dikkat çekiyor.

"HASRETİMİZİ GİDERDİK"

Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Burak Bülbül, AA muhabirine, tatilini memleketi Samsun'da geçirdiğini ve Karadeniz Bölgesi'ni gezdiğini söyledi.

Her yıl yıllık izninde Türkiye'ye geldiğini belirten Bülbül, "Tatilimiz çok güzel geçti, çok memnunuz. Hasretimizi giderdik, akrabalarımızın ellerini öptük, yeğenlerimizle görüştük." dedi.

"DÖNERKEN HÜZÜN OLUYOR"

Almanya'ya dönen Rabbani Taşdelen de tatilde bol bol akraba ziyareti yaptıklarını anlattı.

Dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini ifade eden Taşdelen, "Gelirken güzel ve heyecanlı oluyor, yol çabuk geçiyor. Geri dönerken hüzün oluyor çünkü akrabalarımızdan ayrılıyoruz. Seneye inşallah yine vatanımıza geleceğiz." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Mehmet Ülker ise 42 yıldır gurbette yaşadığını ve her yıl tatil için memleketi Yozgat'a geldiğini söyledi.

Dönüş yolunun hüzünlü ve buruk geçtiğini dile getiren Ülker, gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı ziyareti şimdiden iple çektiğini belirtti.

Almanya'ya giden Ferhat Özkan da tatilini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlattı.

Tatilinin güzel geçtiğini belirten Özkan, "Eş dost ziyareti yaptık. Ordu'yu gezdik, teleferiğe bindik. Tatil çabuk geçti, şimdi dönüş yolundayız." ifadelerini kullandı.