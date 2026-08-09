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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin verilerine göre gün içinde elektrik talebinin en yüksek olduğu saat 15.00 oldu. Bu saatte tüketim 52 bin 970 megavatsaate ulaştı. Günün en düşük tüketimi ise 07.00’de 39 bin 856 megavatsaat olarak ölçüldü.

Günlük toplamda üretim miktarı 1 milyon 175 bin 205 megavatsaat olurken, elektrik tüketimi 1 milyon 153 bin 735 megavatsaatte kaldı.

Elektrik üretiminde kaynaklar arasında en yüksek payı yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. İthal kömür santralleri yüzde 18,1’lik oranla ikinci sırada yer alırken, güneş santrallerinin üretimdeki payı yüzde 15,1 oldu.

Türkiye’nin dünkü elektrik ticaretinde ise 24 bin 181 megavatsaatlik ihracat gerçekleşti. Aynı gün 2 bin 703 megavatsaat elektrik ithal edildi.