Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangın nedeniyle Antalya- Mersin D-400 kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Kırmızı alarm verildi: Antalya’da orman yangını: Otoyol ulaşıma kapatıldı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını yüreklere kor düşürdü. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya-Mersin D-400 kara yolu tedbiren ulaşıma kapatılırken, ekipler yangını kontrol altına aldı.Kaynak: AA / DHA / İHA
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Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında orman yangını başladı.
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Antalya- Mersin D-400 kara yolunun yakınındaki yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, alevlerin kontrol altına almak için çalışma başlatırken, jandarma da tedbir amaçlı kara yolunu ulaşıma kapattı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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