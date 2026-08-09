Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi?

MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026’da günlerdir süren ana kadro seçmelerinde sona gelindi.

Kaynak: Diğer
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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 1

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 8 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, son önlük için kıyasıya bir mücadele yaşandı.

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 2

İLK ETAPTA İSOT RÜZGARI ESTİ

Ana kadroya katılacak 20. ve son yarışmacıyı belirlemek üzere tezgah başına geçen adaylar, ilk turda Şanlıurfa İsot'u ile yaratıcı tabaklar hazırlamak için ter döktü.

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 3

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda en başarılı tabağı sunan 7 isim ikinci tura yükselmeyi başardı. Bu isimler; Koray, İrem, Sercan, Nurettin, Recep, Şerif ve Asuman oldu.

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 4

İKİNCİ TURDA SÜRPRİZ KARAR: TEK BİR TABAK GEÇER NOT ALDI

Gecenin final etabında ise jüri üyeleri yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden Creme Brulee yapmalarını istedi.

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 5

Kıyasıya geçen tadım sürecinin ardından jüri şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Şefler, hazırlanan tabaklardan yalnızca bir tanesinin istenen standartlara uygun olduğunu ve değerlendirmeye alınabildiğini belirtti.

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 6

MASTERCHEF 2026’NIN 20. YARIŞMACISI KORAY OLDU

Gecenin sonunda geçer standartlarda tek tabağı çıkararak şeflerin beğenisini kazanan Koray, ana kadroya giren 20. ve son isim olarak beyaz önlüğün sahibi oldu.

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 7

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ

Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek 20 kişilik ana kadro yarışmacıları şu şekilde sıralandı:

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 8

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 9

Eyüp Can

Demirhan

Nurten

Şadi

Burçin

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 10

Tolga

Muhammed

Ayşe

Kübra

Gül

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MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi? - Resim: 11

Simge

Bahar

Şükran

Armağan

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