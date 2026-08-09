Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın 8 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, son önlük için kıyasıya bir mücadele yaşandı.
MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos Cuma ana kadroya kim girdi?
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026’da günlerdir süren ana kadro seçmelerinde sona gelindi.Kaynak: Diğer
İLK ETAPTA İSOT RÜZGARI ESTİ
Ana kadroya katılacak 20. ve son yarışmacıyı belirlemek üzere tezgah başına geçen adaylar, ilk turda Şanlıurfa İsot'u ile yaratıcı tabaklar hazırlamak için ter döktü.
Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda en başarılı tabağı sunan 7 isim ikinci tura yükselmeyi başardı. Bu isimler; Koray, İrem, Sercan, Nurettin, Recep, Şerif ve Asuman oldu.
İKİNCİ TURDA SÜRPRİZ KARAR: TEK BİR TABAK GEÇER NOT ALDI
Gecenin final etabında ise jüri üyeleri yarışmacılardan Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden Creme Brulee yapmalarını istedi.
Kıyasıya geçen tadım sürecinin ardından jüri şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Şefler, hazırlanan tabaklardan yalnızca bir tanesinin istenen standartlara uygun olduğunu ve değerlendirmeye alınabildiğini belirtti.
MASTERCHEF 2026’NIN 20. YARIŞMACISI KORAY OLDU
Gecenin sonunda geçer standartlarda tek tabağı çıkararak şeflerin beğenisini kazanan Koray, ana kadroya giren 20. ve son isim olarak beyaz önlüğün sahibi oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADRO LİSTESİ
Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek 20 kişilik ana kadro yarışmacıları şu şekilde sıralandı:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp Can
Demirhan
Nurten
Şadi
Burçin
Tolga
Muhammed
Ayşe
Kübra
Gül
Simge
Bahar
Şükran
Armağan