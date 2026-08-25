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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 413 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 536 megavatsaatle 06.00'da meydana geldi.

Günlük bazda dün 1 milyon 201 bin 152 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 179 bin 578 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri takip etti.

Türkiye, dün 22 bin 423 megavatsaat elektrik ihracatı, 822 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirildi.