İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma başlattı.

Kaparo yalanıyla ağlarına düşürdüler: Hayali dairelerle milyonluk vurgun: Esenyurt'ta sahte ilan tuzağı - Resim : 1

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, Esenyurt'ta uygun fiyata daire kiralama ve satışı yaptıkları yönünde internet sitelerine sahte ilanlar verdikleri tespit edildi

Kaparo yalanıyla ağlarına düşürdüler: Hayali dairelerle milyonluk vurgun: Esenyurt'ta sahte ilan tuzağı - Resim : 2

Şüphelilerin, ilanlar üzerinden kendilerine ulaşan kişilerden 100 bin ile 200 bin lira arasında kapora aldıkları, daha sonra ise iletişimi keserek ortadan kayboldukları belirlendi.

Kaparo yalanıyla ağlarına düşürdüler: Hayali dairelerle milyonluk vurgun: Esenyurt'ta sahte ilan tuzağı - Resim : 3

Çalışmaların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un yanı sıra Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Kaparo yalanıyla ağlarına düşürdüler: Hayali dairelerle milyonluk vurgun: Esenyurt'ta sahte ilan tuzağı - Resim : 5

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.