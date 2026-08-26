İstanbul Büyükşehir Belediyesi, megakentin toplu taşıma ağını güçlendirmek, yolcu konforunu en üst seviyeye çıkarmak ve ulaşım altyapısını modern teknolojilerle yenilemek amacıyla tarihi bir yatırım kararına imza attı. Kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan İETT bünyesine, toplam 15 milyar liralık devasa bütçeyle yerli üretim ve yüksek teknolojili 550 yeni araç dâhil ediliyor.

Son dönemde artan ulaşım talebini karşılamak ve filonun yaş ortalamasını düşürmek amacıyla gerçekleştirilen bu dev hamle kapsamında imza süreçleri tamamlandı. Hazırlanan tedarik planlamasına göre filoya eklenecek dev kadro; 400 otobüs, 100 metrobüs ve 50 elektrikli otobüsten meydana geliyor. Yeni araçların ilk teslimatlarının ise Ekim 2026 itibarıyla başlaması ve aşamalı olarak sefere alınması hedefleniyor.

YENİ FİLODA HER İHTİYACA UYGUN FARKLI ARAÇ TİPLERİ



İETT tarafından hayata geçirilen bu geniş kapsamlı satın alma programında farklı hatların ve güzergâhların ihtiyaçlarına özel teknik özelliklerde araçlar seçildi. Toplam 550 araçlık dev filonun detaylı dağılımı şu şekildedir:

250 adet solo otobüs: 12 metre uzunluğunda, dizel yakıtlı ve 100 yolcu kapasiteli araçlar kentin yoğun hatlarında hizmet verecek.

150 adet kentsel tip otobüs: 8 metre uzunluğunda, dizel yakıtlı ve 60 yolcu kapasiteli kompakt araçlar dar sokaklara sahip mahallelerde ve besleme hatlarında aktif rol oynayacak.

100 adet çift körüklü metrobüs: 25 metre uzunluğunda, dizel yakıtlı ve 280 yolcu kapasiteli dev metrobüsler hattın yolcu taşıma kapasitesini önemli ölçüde rahatlatacak.

50 adet elektrikli otobüs: 12 metre uzunluğunda, elektrikli ve 75 yolcu kapasiteli çevreci araçlar sıfır emisyon hedefi doğrultusunda filoya eklenecek.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ AKTİF GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kente kazandırılan 15 milyar liralık bütçeye sahip araçlar, sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkaran yeni nesil donanımlarla yollarda olacak. Olası kazaların önüne geçmek ve sürücü hâkimiyetini artırmak amacıyla araçlar adeta birer teknoloji üssü olarak tasarlandı.

Sürücülerin sürüş esnasındaki durumunu anlık takip eden sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi, araç çevresini eksiksiz gösteren 360 derece kamera sistemleri, şerit takip uyarı sistemi ile kör nokta algılama sistemi güvenlik mimarisinin temelini oluşturuyor. Ayrıca ön yolcu algılama sistemi, lastik basınç izleme sistemi, otomatik far sistemi ve hız limitlerine uyumu kolaylaştıran akıllı hız asistanı gibi sistemler de araçlarda standart olarak yer alacak.

Tüm bunların yanı sıra sürücü kabinleri izole hale getirilirken, sürücü dijital ekranları, elektronik park freni ve tüm araç verilerini anlık kaydeden telemetri yani kara kutu teknolojisi sayesinde filo yönetimi çok daha güvenli ve verimli bir şekilde yürütülecek.

Yeni nesil araçlarda sadece sürüş güvenliği değil, seyahat eden vatandaşların konforu da ön planda tutuldu. Araç içerisinde yolculuk deneyimini kolaylaştırmak adıyla yüksek çözünürlüklü dijital bilgilendirme ekranları ve modern anons sistemleri yer alacak. Yolcuların seyahat süresince iletişimlerinin kesilmemesi için araç içinde birçok farklı noktaya yüksek hızlı şarj noktaları entegre edilecek.



Dünyanın en büyük toplu taşıma kurumu konumunda bulunan İETT, devasa operasyon gücüyle dikkat çekiyor. Her gün ortalama 67 bin sefer gerçekleştiren İETT araçları, günlük 1,4 milyon kilometre yol kat ederek İstanbul genelinde yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet veriyor.

İBB ve İETT yönetimi tarafından 2019 yılından bu yana aralıksız sürdürülen altyapı ve araç yatırımları sayesinde kurumun günlük sefer sayısı yüzde 26 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde atılan kararlı adımlarla İETT'nin toplam araç filosu da yüzde 23 oranında büyütüldü. Ekim 2026 tarihi itibarıyla sefere çıkmaya başlayacak 550 yeni araç ile birlikte İstanbul toplu ulaşımının daha hızlı, güvenli, çevreci ve konforlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.