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Kaynak: AA

Güney Kore genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye ve can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Ülkenin geniş bir kesiminde yüksek sıcaklık uyarıları geçerliliğini korurken, sıcak havanın tetiklediği rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurularda ciddi bir artış gözleniyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) verilerine göre, mayıs ortasından itibaren sıcak çarpması ve benzeri şikayetlerle acil servise kaldırılanların toplam sayısı 2 bin 441 olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, sezon başından bu yana aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e ulaştığını aktardı.

Hava sıcaklıklarının kritik seviyeleri aştığı ülkede üst üste rekorlar kaydedildi. Yangsan şehri, termometrelerin 42 dereceyi göstermesiyle ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. Daegu kentinde ise termometreler 40,9 dereceyi ölçtü; böylece bölgede 1942 yılından bu yana ilk defa 40 derece barajı aşılmış oldu.