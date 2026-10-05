Kaynak: AA

Güney Kore, 21 Eylül'de iki ülke arasındaki Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yaşanan ve askerlerinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan patlamadan Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, infilak eden mayınların bölgeye Pyongyang yönetimi tarafından kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtildi.

Nisan 2024'ten bu yana sınır hattındaki askeri önlemlerini artıran Kuzey Kore'nin, bölgeye tel örgü ve mayın döşemek amacıyla yaklaşık 7 bin işçi sevk ettiği belirtilirken, bu süreçte 50 civarında sınır ihlali yaşandığına dikkat çekildi. Güney Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kwon Dae-won, Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen soruşturmalar neticesinde, rutin görevlerini icra eden Güney Kore askerlerinin Kuzey Kore yapımı bir anti-personel mayını yüzünden yaralandığının bilimsel kanıtlarla kesinleştiğini ifade etti.

Patlamaya neden olan mayının yaklaşık bir yıl önce bölgeye yerleştirildiğinin tahmin edildiğini söyleyen Dae-won, Kuzey Kore yönetimini yaralanan askerlerden samimi bir şekilde özür dilemeye ve Ateşkes Antlaşması'nı açıkça ihlal eden bu mayınları derhal temizlemeye çağırdı. Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore'nin adım atmaması durumunda Güney Kore ordusunun bölgedeki mayın temizleme operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan, BM Komutanlığı da geçen hafta sınırın Güney Kore tarafında Kuzey Kore'ye ait farklı bir anti-personel mayınının daha tespit edildiğini duyurmuş ve bu eylemi Kore Savaşı ateşkes kurallarının açık bir ihlali olarak tanımlamıştı.