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Seul yönetimi, yapay zekayı kamusal ve günlük yaşamın merkezine entegre etmek amacıyla kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. "AI for All" adı verilen girişimle birlikte vatandaşlar; doktor randevularından konut aramalarına, eğitim önerilerinden vergi süreçlerine kadar pek çok işlemi devlet sistemleriyle entegre yapay zeka altyapısı üzerinden yürütebilecek. Küçük işletmeler ise devlet destekleri ve vergi hesaplamalarında sistemden yararlanabilecek.

BETA TESTLERİ EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR

Eylül ayında beta testlerine başlanması hedeflenen programın yıl içinde tam kapasiteyle kullanıma açılması planlanıyor. Projeyi yürütmek üzere ülkenin en büyük iki telekomünikasyon devi ve Kakao platformunun işletmecisinin öncülük ettiği üç ayrı teknoloji konsorsiyumu görevlendirildi.

Hükümet, altyapı desteği kapsamında konsorsiyumlara toplam 512 adede kadar Nvidia B200 yapay zeka çipi sağlayacak.

HEDEF: ABD VE ÇİN BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK

Girişim, Güney Kore’nin küresel yapay zeka pazarında ABD ve Çin menşeili sistemlere olan bağımlılığını azaltma stratejisinin kritik bir parçası olarak görülüyor. Ülkede nüfusun yaklaşık dörtte birinin yapay zeka servislerine ücret ödediği, 20 milyondan fazla kişinin ise ücretsiz araçları kullandığı tahmin ediliyor.

Devlet Başkanı Lee Jae Myung yönetimi, yerli yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2026 yılı yapay zeka bütçesini üç katına çıkararak yaklaşık 10 trilyon won (7,2 milyar dolar) kaynak ayırdı.