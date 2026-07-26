Güneş panellerinin ve fotovoltaik sistemlerin kurulumu; ağır parçaların taşınması, sürekli öne eğilerek çalışılması ve çatılarda uzun zaman geçirilmesi gibi ciddi fiziksel efor gerektiren adımlardan oluşuyor. Sektördeki bu yorucu çalışma şartlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Almanya merkezli Htrius firması, güneş enerjisi çalışanlarına özel olarak geliştirdiği yeni pasif dış iskelet sistemini duyurdu. BionicBack adıyla piyasaya sürülen donanım; panel kurulumu, bakımı, güneş termal sistemleri ve diğer enerji altyapılarında görev alan personelin bel bölgesindeki yükü hafifletmek üzere tasarlandı.

BATARYAYA İHTİYAÇ DUYMADAN MEKANİK DESTEK SAĞLIYOR

Geleneksel motorlu robotik sistemlerden farklı bir mimariye sahip olan BionicBack, pasif bir dış iskelet donanımı olarak öne çıkıyor. Çalışmak için herhangi bir bataryaya, elektrik motoruna ya da harici güç kaynağına gereksinim duymayan araç, tümüyle mekanik yapısı sayesinde kullanıcının doğal hareketlerini takip ediyor. Çalışan öne eğildiğinde veya ağır malzeme kaldırırken devreye giren mekanik mekanizma, omurga ve bel kaslarına binen yükün önemli bir bölümünü üstleniyor. Hareket kabiliyetini kısıtlamayan hafif tasarımıyla kolayca giyilip farklı beden yapılarına göre ayarlanabilen donanım; panel montajı, taşıyıcı iskelet kurulumu, kablo çekimi, inverter montajı ve depo taşıma operasyonlarında kullanım kolaylığı sunuyor.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EMNİYETİNE UYGUN ÖZEL VERSİYON

Firma, çatı gibi yüksek alanlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu durumlar için BionicBack FP Ready isimli ikinci bir versiyon daha hazırladı. Güneş paneli montajlarının büyük oranda binaların çatılarında yapıldığı göz önüne alınarak geliştirilen bu model, piyasadaki standart düşüş durdurma ve güvenlik ekipmanlarıyla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. Bu sayede saha çalışanları güvenlik prosedürlerinden ödün vermeden ergonomik destekten faydalanabiliyor. Htrius, BionicBack modelini 2 bin 680 euro, çatı işlerine özel FP Ready versiyonunu ise 2 bin 880 euro fiyat etiketiyle pazara sunuyor.