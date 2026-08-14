An itibarıyla ons gümüş 64,66 dolardan, gümüşün gramı ise 99,54 liradan işlem görmeye devam ediyor.
DEV BANKALARDAN 2027 ONS GÜMÜŞ TAHMİNİ
CNBC-e’nin aktardığı verilere göre, küresel finans devleri Citi ve JPMorgan, 2027 yılına ilişkin ons gümüş beklentilerini açıkladı:
Citi: 95 Dolar
JPMorgan: 81 Dolar
GRAM GÜMÜŞ FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?
Değerli madenlerin piyasalarındaki hesaplamalarda kullanılan uluslararası ağırlık birimi ons, 31,10 grama denk geliyor.
Türkiye pazarındaki gram gümüş fiyatı belirlenirken; güncel ons gümüş değeri 31,10'a bölünüyor ve çıkan rakam anlık Dolar/TL kuru ile çarpılarak gram gümüşün Türk Lirası karşısındaki değeri bulunuyor.