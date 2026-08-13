Kaynak: ANKA

Ankara’da hak ve alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem yapan maden işçilerinden biri fenalaştı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işçinin sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldüğünü açıkladı.





“4 GÜNDÜR GÜNEŞİN ALTINDA BEKLETİLİYORUZ”

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eylem sırasında bir madencinin fenalaştığını duyurdu.

Sendika, paylaşımında “Bir madenci arkadaşımız fenalaştı! 4 gündür güneşin altında, Ağustos sıcağında bekletiliyoruz. Fenalaşan arkadaşımız hastaneye götürülüyor” ifadelerini kullandı. Paylaşımda madenciye müdahale edildiği anlara ilişkin görüntülere de yer verildi. Sendika ayrıca, “Madencinin kılına zarar gelirse sorumlusu Enerji Bakanlığı’dır!” sözleriyle Bakanlığa tepki gösterdi.

MADENCİLERİN EYLEMİ SÜRÜYOR

İşçilerin Ankara’daki hak arama eylemi, son günlerde polis müdahalesi ve gözaltılarla da gündeme geldi. Madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis tarafından engellenmiş, yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. İşçiler daha sonra serbest bırakılarak eylemlerini sürdürmüştü.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası ise işçilerin taleplerinin karşılanması için mücadelenin devam edeceğini açıklamıştı. Sendika yetkilileri, işçilerin artık yalnızca işvereni değil, daha önce sürece ilişkin garanti verdiğini belirttikleri ilgili bakanlıkları da muhatap aldıklarını ifade ediyor.

TALEPLERİ NE?



Madenciler, başta ücret ve tazminat olmak üzere kendilerine ödenmeyen işçilik alacaklarının karşılanmasını istiyor. Sendika, özellikle Doruk Madencilik işçilerinin bazı haklarını daha önceki direnişlerinin ardından aldığını ancak ücretsiz izin ve diğer bazı alacakların hâlâ ödenmediğini savunuyor. Madencilerin Bakanlık önündeki eylemi devam ederken, bir işçinin fenalaşması eylemin sağlık boyutunu da gündeme taşıdı. Sendikanın paylaştığı görüntüler ve açıklama sonrasında gözler, işçilerin taleplerine ve Bakanlığın süreçle ilgili atacağı adımlara çevrildi.