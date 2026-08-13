Yeniçağ Gazetesi
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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor

Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarının rekor kırmasıyla birlikte atık saat pilleri değerli bir geri dönüşüm hammaddesine dönüştü. İçinde yüksek oranda gümüş oksit barındıran SR kodlu piller, biriktiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor - Resim: 1

Son dönemde küresel piyasalarda ve iç pazarda gümüş fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, geri dönüşüm sektöründe sürpriz bir hareketliliği beraberinde getirdi.

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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor - Resim: 2

Sanayi talebi ve yeşil enerji yatırımlarıyla tavan yapan gümüş gram fiyatı, kol saatlerinde kullanılan atık pillerin değerini katladı. Eskiden çöp olarak görülen "Gümüş Oksit" (SR) kodlu saat pilleri, artık kg başına binlerce liralık ham madde değeri taşıyor.

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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor - Resim: 3

TEK BİR PİLDEN GRAMIN ÜÇTE BİRİ ÇIKIYOR

Aksesuarlardan tıbbi cihazlara kadar geniş bir kullanım alanı olan gümüş, saat endüstrisinde kararlı voltaj sağlaması nedeniyle ağırlıklı olarak tercih ediliyor.

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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor - Resim: 4

Uzmanların verdiği bilgilere göre, SR serisi (Silver Oxide) bir saat pilinin ağırlığının yaklaşık %30 ila %40'ını gümüş oksit bileşikleri oluşturuyor.

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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor - Resim: 5

Son gümüş rallisiyle birlikte, 1 kilogram atık SR saat pilinden elde edilen ortalama 300 ila 400 gram saf gümüşün değeri rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, özellikle yüzlerce pili biriktiren saat tamircilerini ve elektronik atık toplayıcılarını harekete geçirdi.

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Herkesin çöpe attığı üründen gümüş çıkarıyorlar: Binlerce liraya satılıyor - Resim: 6

‘ESKİDEN ÇÖPE ATARDIK ŞİMDİ GRAM GRAM BİRİKTİRİYORUZ’

Sektördeki değişimi değerlendiren saat ustaları, eskiden atık pillerin çoğunlukla göz ardı edildiğini veya belediye atık kutularına atıldığını belirtti.

Gümüş fiyatlarındaki artış sonrası durumun değiştiğini aktaran ustalar, "Son dönemde gümüşün gramı ciddi şekilde değerlenince çekmecelerdeki atık pillerin kıymeti anlaşıldı. Artık alkaline (LR) piller ile gümüş içeren (SR) pilleri sıkı bir şekilde ayrıştırıyoruz. Tesisler gelip kiloyla topluyor" ifadelerini kullandı.

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