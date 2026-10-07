Kaynak: Haber Merkezi

MHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması gerektiğini belirterek 2028 yılı için net bir takvim işaret etmiş ve "Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’nin bu çıkışı, yürütme kanadında Erdoğan'ın, yasamada ise MHP’nin güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini vurgularken; 2028'in ilk haftasının Erdoğan'ın adaylığına zemin hazırlayacak bir süreç olması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamaların ardından kulislerde en çok tartışılan konu ise anayasal süreçler oldu. Mevcut yasalara göre, Meclis erken seçim kararı almadığı sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasının hukuken mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.

LEVENT GÜLTEKİN'DEN ÇARPICI DEĞERLENDİRMELER

Gazeteci Levent Gültekin, Bahçeli'nin açıklamalarını ve arka plandaki siyasi hesapları değerlendirdi.

" 'AKP'yi dışlamış, Erdoğan'ı almış' deniyor ama böyle olduğunu düşünmüyorum. Bahçeli içine düştüğü duruma meşru bir zemin yaratma çabasında" diyen Gültekin " 'Yürütme Erdoğan, Meclis bizde olsun' derken millete mesaj veriyor. Aklınca kendine bir amaç koymuş oluyor. 'Biz de Meclis'te iddialıyız' diyor. O yüzde 5-7 oy oranıyla nasıl yasamayı alacaksın? 2028'in ilk haftası diyor, "O seçim Erdoğan'ın aday olacağı bir seçim olacaktır" diyor. Devlet Bey'in yaptıkları MHP'nin imajını kurtarma çabası. Kendi içlerinde bir geçirgenlik olduğunu sanmıyorum, 'AK Parti seçmeni bize gelsin' oynadığını sanmıyorum." dedi.

"BIKTIK ARTIK SİZİN YENİ DÖNEMLERİNİZDEN"

Bahçeli'nin 2028 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yepyeni bir dönemin başlayacağı yönündeki söylemlerine tepki gösteren Gültekin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2028 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yepyeni bir dönem başlayacak diyor. Bıktık artık sizin yeni dönemlerinizden ya! 2023'ten sonra da yeni bir dönem başlayacaktı; hangi alanda yenilik gördük? Daha önce de aynı şeyleri dediler, ne oldu ki? Erdoğan seçildiği için Türkiye daha mı iyi? 'Meclis toplanmalı, Erdoğan'ın adaylığını sağlamalı' diyor. Erken seçim kararı çıkmadığı sürece Erdoğan aday olamıyor. Hangi parti bunun ortağı olacak, o zaman göreceğiz. CHP'yi mi, Özgür Özel’in adaylığı karşılığında yeni partiyi mi ortak edecekler? Özel'in adaylığı artık konuşulmaya başlandı, el altından Özel cumhurbaşkanlığına hazırlanıyor. Meclis bir erken seçim kararı almadığı sürece Erdoğan'ın adaylığı mümkün olmayacak."

MUHALEFET İÇİN "TURNUSOL KAĞIDI" VURGUSU

Bu durumun muhalefet için bir test niteliği taşıyacağını belirten Gültekin, "Bu da bize bir turnusol kağıdı işlevi görecek. Bakalım muhalefet hangi palavrayla buna dahil olacak? Bir şekilde organize edilecek gibi görünüyor" diyerek sözlerini tamamladı.