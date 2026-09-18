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Kamuoyunda “Gülşen’i tutuklatan savcı” olarak bilinen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Uçuk hakkında eski eşine karşı “basit yaralama” suçundan Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasının ardından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 7 Eylül 2026 tarihli kararıyla görev yeri değiştirildi. Savcı Uçuk, söz konusu kararla Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine atandı.

ESKİ EŞİNE YÖNELİK “BASİT YARALAMA” DAVASI

Kısadalga'nın haberine göre, Uçuk’un eski eşiyle yaşadığı olaylar, TBMM’ye sunulan bir soru önergesiyle de gündeme gelmişti. Dönemin CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, 9 Nisan 2026’da Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Uçuk hakkında çeşitli iddiaları gündeme taşımıştı.

Uçuk ile eski eşinin 2023 yılında evlendiği ve bu evlilikten bir çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi. Çift, Temmuz 2025’te anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle eski eşin de şikayetçi olduğu, bunun üzerine Uçuk’un “basit yaralama” suçundan Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı aktarıldı.

Davada ilk duruşma 15 Haziran 2026’da yapıldı. Uçuk duruşmaya katılmazken, bir sonraki duruşma da bugüne ertelendi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, DOSYANIN NAKLİ İSTENDİ

Savcı Uçuk, son duruşmaya da avukatı aracılığıyla mazeret dilekçesi sundu. Dilekçede görev yerinin Şanlıurfa olarak değiştirildiği belirtildi.

Dilekçede, Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesi gereğince Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemelerinin yetkili olduğu ifade edilerek dosya hakkında yetkisizlik kararı verilmesi ve dosyanın Gaziantep’e gönderilmesi talep edildi.

HSK SORUŞTURMASINDA ESKİ EŞ VE AİLESİ DİNLENDİ

Sanık savcı Uçuk hakkında HSK Birinci Daire’de devam eden soruşturma kapsamında eski eş ve ailesinin dinlendiği belirtildi. Ayrıca 6284 sayılı Kanun kapsamında Uçuk’un silahını önce teslim etmesine karar veren, daha sonra bu kararını kaldıran Bakırköy 1. Aile Mahkemesi hakiminin de soruşturma kapsamında dinlendiği aktarıldı.

Eski eşin başvurusu üzerine Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, 3 Mart 2026 tarihinde Uçuk’un kanunen taşımasına izin verilen silahını kolluğa teslim etmesine karar vermişti. Uçuk, 17 Mart’ta silahını teslim etmiş, daha sonra silahın kendisine geri verildiği belirtilmişti.

DİLEKÇEYİ İŞLEME KOYAN HAKİME KÜFRETTİĞİ İDDİASI

Dosyada dikkat çeken bir başka iddia da eski eş tarafından mahkemeye sunulan video oldu.

İddiaya göre videoda savcı Uçuk, eski eşinin kendisinden şikayetçi olmasının ardından dilekçeyi alan ve işleme koyan hakime küfrediyor. Eski eş, videoyu mahkemeye sunduğu dilekçede, Uçuk’tan geç şikayetçi olmasını yaşadığı korkuyla ilişkilendirdi.

GÜLŞEN SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Uçuk, İstanbul Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı dönemde şarkıcı Gülşen hakkında yürütülen soruşturmayla kamuoyunda tanınmıştı. Gülşen, Uçuk’un yürüttüğü soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla 4 gün tutuklu kalmıştı.

Uçuk’un hazırladığı iddianamede 702 müştekinin yer aldığı belirtilmişti.

Savcının İstanbul’daki görevi sırasında gazeteciler ve farklı isimler hakkında yürüttüğü soruşturmalar da kamuoyuna yansımıştı. Uçuk, daha sonra Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine atanmıştı. HSK’nın 7 Eylül 2026 tarihli kararıyla ise yeni görev yeri Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi oldu.