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Sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada dosyaya giren yeni görüntüler ve dikkat çeken internet aramaları gündem oldu. Ağırlaştırılmış müebbet talep edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu, neden sustuğunu ilk defa ayrıntılarıyla anlattı.

Sanatçı Güllü'nün (Güllü Tut), 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler oldu. Hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, dosyaya giren yeni görüntüler ve dijital deliller dikkat çekti.

Elips Haber'de yer alan habere göre, soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya sarılarak ağladığı görüldü. Daha önce verdiği ifadede Güllü'nün pencereden itildiğini gördüğünü ancak korktuğu için bunu söyleyemediğini öne süren Sultan Nur Ulu, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.

'ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ BANA NELER YAPAR!'

ATV'ye konuşan Sultan Nur Ulu, görüntülerde Tuğyan'a sarılmasının kendi isteğiyle olmadığını öne sürdü. O an büyük korku yaşadığını belirten Ulu, "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Ağlıyor, size sarılıyor. Böyle bir durumda 'Bana sarılma' diyebilir misiniz? Annesini öldürmüş birinin bana neler yapabileceğini düşündüm." dedi. Sultan Nur Ulu, daha önceki ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini "Ben batarsam seni de sürüklerim" sözleriyle tehdit ettiğini de iddia etmişti.

Öte yandan savcılık, Sultan Nur Ulu hakkında da "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

İNTERNET ARAMASI: SERİ KATİL DAVASI

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sonrası yaptığı öne sürülen internet aramaları da iddianamede yer aldı. Dosyaya göre Gülter'in;

“Uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır?”

“Kokain saçtan ne zaman temizlenir?”

“Çözülmemiş davalar”

“Seri katil davası”

şeklinde aramalar yaptığı öne sürüldü. Ayrıca "Dedektif Oyunu" isimli kutu oyununu da araştırdığı iddia edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Savcılık, mesaj kayıtları, tanık ifadeleri, ses kayıtları, bilirkişi raporları, olay sonrası davranışlar ve dosyadaki diğer delilleri birlikte değerlendirdi. Hazırlanan iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturma ve yargılama süreci ise devam ediyor.