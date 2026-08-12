Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi

MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi

Mutfakta ilk fırtına koptu, dengeler tek bir gecede altüst oldu. Sezonun ilk büyük kapışmasında kazanan Kırmızı takım rahat bir nefes alırken; yenilginin gölgesinde kalan Mavi takım için kader konseyi kuruldu ve gecenin sonunda iki isim kendilerini ilk eleme potasında buldu.

Kaynak: Diğer
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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, ana kadronun netleşmesinin ardından yeni haftaya nefes kesen ilk takım mücadelesiyle başladı.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 2

Burçin’in kaptanlığındaki Mavi takım ile Ayşe’nin liderliğindeki Kırmızı takım, sezonun ilk dokunulmazlık oyununda mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 3

DOKUNULMAZLIK OYUNU KIRMIZI TAKIMIN OLDU

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan "Yaz Esnaf Yemekleri" konsepti kapsamında vişneli yaprak sarma, ayran aşı çorbası ve imam bayıldı gibi 9 farklı geleneksel lezzeti hazırlamalarını istedi.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 4

Toplam 50 dakikalık sürenin ardından yapılan tadım değerlendirmesinde, şeflerin oy birliğiyle gecenin kazananı ve haftanın ilk dokunulmazlığını elde eden taraf Kırmızı takım oldu.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 5

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜ NİLAY'IN

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık mücadelesi için tezgah başına geçti.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 6

Şeflerin bu turda istediği "Fried Rice" (Kızarmış Pilav) tabağını 30 dakikalık sürede en başarılı şekilde sunan Nilay, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak kendisini garantiye aldı.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 7

SEZONUN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gecenin sonunda Mavi takım için zorlu konsey süreci başladı:

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 8

1. Eleme Adayı: Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nilay, ilk eleme adayı olarak Batuhan’ın ismini söyledi.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 9

2. Eleme Adayı: Takım içerisinde gerçekleştirilen oylama sonucunda en çok oyu alan Demirhan, potaya giden ikinci isim oldu.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 10

Böylelikle MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk eleme potasında yer alacak yarışmacıları Batuhan ve Demirhan olarak belirlendi.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 11

HAFTANIN TAKIM KADROLARI

Mavi Takım: Burçin (Kaptan), Batuhan, Bahar, Kübra, Tolga, Eyüp Can, Hasan Alp, Nilay, Demirhan, Şiringül.

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MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi - Resim: 12

Kırmızı Takım: Ayşe (Kaptan), Simge, Şükran, Enes, Muhammed, Armağan, Gül, Koray, Nurten, Şadi.

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