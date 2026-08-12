TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, ana kadronun netleşmesinin ardından yeni haftaya nefes kesen ilk takım mücadelesiyle başladı.
MasterChef Türkiye’de sezonun ilk dokunulmazlık heyecanı: 11 Ağustos eleme adayları belirlendi
Mutfakta ilk fırtına koptu, dengeler tek bir gecede altüst oldu. Sezonun ilk büyük kapışmasında kazanan Kırmızı takım rahat bir nefes alırken; yenilginin gölgesinde kalan Mavi takım için kader konseyi kuruldu ve gecenin sonunda iki isim kendilerini ilk eleme potasında buldu.Kaynak: Diğer
Burçin’in kaptanlığındaki Mavi takım ile Ayşe’nin liderliğindeki Kırmızı takım, sezonun ilk dokunulmazlık oyununda mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.
DOKUNULMAZLIK OYUNU KIRMIZI TAKIMIN OLDU
Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan "Yaz Esnaf Yemekleri" konsepti kapsamında vişneli yaprak sarma, ayran aşı çorbası ve imam bayıldı gibi 9 farklı geleneksel lezzeti hazırlamalarını istedi.
Toplam 50 dakikalık sürenin ardından yapılan tadım değerlendirmesinde, şeflerin oy birliğiyle gecenin kazananı ve haftanın ilk dokunulmazlığını elde eden taraf Kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜ NİLAY'IN
Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık mücadelesi için tezgah başına geçti.
Şeflerin bu turda istediği "Fried Rice" (Kızarmış Pilav) tabağını 30 dakikalık sürede en başarılı şekilde sunan Nilay, bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak kendisini garantiye aldı.
SEZONUN İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gecenin sonunda Mavi takım için zorlu konsey süreci başladı:
1. Eleme Adayı: Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nilay, ilk eleme adayı olarak Batuhan’ın ismini söyledi.
2. Eleme Adayı: Takım içerisinde gerçekleştirilen oylama sonucunda en çok oyu alan Demirhan, potaya giden ikinci isim oldu.
Böylelikle MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk eleme potasında yer alacak yarışmacıları Batuhan ve Demirhan olarak belirlendi.
HAFTANIN TAKIM KADROLARI
Mavi Takım: Burçin (Kaptan), Batuhan, Bahar, Kübra, Tolga, Eyüp Can, Hasan Alp, Nilay, Demirhan, Şiringül.
Kırmızı Takım: Ayşe (Kaptan), Simge, Şükran, Enes, Muhammed, Armağan, Gül, Koray, Nurten, Şadi.