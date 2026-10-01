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Şarkıcı Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkılıyor. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu yargılanacak.

Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in kardeşi hakkında yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti.

'DURUŞMAYA ANNEMİN OĞLU OLARAK KATILACAĞIM'

Kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in suçlu olup olmadığına ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Tuğberk Yağız Gülter, bu konuda kendi düşüncesinin yargı süreci açısından belirleyici olmadığını söyledi.

Gülter, "Kendinizi benim yerime koyun; annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline ne inanmak istiyor ne de böyle bir şeyle karşılaşmak istiyorum" dedi.

Duruşmaya kardeşi olarak değil, annesinin oğlu olarak katılacağını belirten Gülter, "Ben yarınki duruşmaya kendi adıma değil, annemin adına orada olacağım" diye konuştu.

ADALET ÇAĞRISI YAPILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Tuğberk Yağız Gülter, duruşmadan bir gün önce sosyal medya hesabından Güllü'nün sevenlerine de çağrıda bulundu.

Gülter, "Annemin adına beni, annemi yalnız bırakmamaları için herkesi oraya bekliyorum, davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin, annemin adına adaleti birlikte arayalım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tuğberk Yağız Gülter, daha önce yaptığı açıklamada kardeşiyle ilgili, "Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir" demişti.