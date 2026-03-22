Yoğun çekim temposuna rağmen Güller ve Günahlar seti adeta bir aile ortamı. Dramatik sahnelerin hemen ardından yükselen kahkahalar, samimi sohbetler ve neşeli anlar dikkat çekiyor. Özellikle Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın ekip arkadaşlarıyla kurduğu sıcak iletişim, setin enerjisini zirveye taşıyor. Oyuncular ve teknik ekip arasındaki uyum, izleyiciye de yansıyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Setten paylaşılan renkli ve neşeli kareler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Hayranlar yorumlarda coşkuyla şu ifadeleri kullandı;

“Enerjileri ekrana bile geçiyor, bayıldım!”

“Gerçekten aile gibi olmuşlar, çok içten görünüyorlar”

“Cemre ve Murat’ın uyumu muhteşem, seti izlemek bile keyifli”

“Bu kadar samimi bir ekip görmek insanı mutlu ediyor”

NGM imzalı dizi, bu pozitif enerjiyle izleyicilerden tam not alıyor.

Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dram, aşk ve entrika dolu sahnelerin yanı sıra set arkasındaki bu sıcak atmosfer, diziyi daha da sevilen bir yapım haline getiriyor.