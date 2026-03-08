Yeni bölüm tanıtımında Serhat ile abisi Can arasında geçen konuşma dikkat çekti. Can, kardeşine Zeynep’i kaybetme ihtimalini hatırlatarak onu harekete geçmeye çağırıyor.

“Zeynep gidecek Serhat. Onun seni ne kadar sevdiğini anlayacaksın ama o zaman her şey için geç olacak. Benim yaşadığımı yaşayacaksın, sıfır noktasında olmayı… Geç olmadan git ve onunla konuş” sözleri, bölümde yaşanacak duygusal anların habercisi oluyor.

AŞKIN SEMBOLÜ: BİR ACI BİBER

Fragmanda en çok konuşulan sahnelerden biri ise mutfakta yaşanan anlar oldu. Daha önce Zeynep’in yetiştirdiği biberleri tatmak isteyen Serhat’a genç kadın, kendi yörelerinde bir gelenek olduğunu söylemişti. Buna göre bir kızın yetiştirdiği biberi yiyen erkek, ona aşkını ilan etmiş sayılıyordu. Bu yüzden Zeynep o gün biberleri Serhat’a vermemişti.

“SANA AŞIK OLMAK NE KADAR ZORMUŞ ZEYNEP”

Bu kez Serhat son kalan biberi yemeye karar veriyor. Acının etkisiyle zorlanmasına rağmen gülümseyerek “Çok acıymış… Sana aşık olmak ne kadar zormuş Zeynep. Peki ilan-ı aşkımı kabul ediyor musun?” diye soruyor. Zeynep’in “Evet” cevabı ise ikili arasında romantik bir yakınlaşmanın kapısını aralıyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.