Anasayfa Gündem Son ankette Gündemar Akın Gürlek'i sordu: İşte sonuçlar

Gündemar'ın son anketinde vatandaşlara "Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanması"nı sordu. "Olumlu" bulanların oranı yüzde 29'da kaldı.

Gündemar Araştırma 23-26 Şubat tarihleri arasında yapılan son anketinde vatandaşlara "yargı sistemine güven" ve "Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanması"nı sordu.

1 8
Ankette "Türkiye’de yargı ve adalet sisteminin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 23’ü "İyiye gidiyor", yüzde 74'ü, "Kötüye gidiyor" yanıtını verdi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 3.

Anket sonucunun partilere ve seçmenlere dağılımında AKP seçmeninin yüzde 62’si, MHP seçmeninin yüzde 44’ü "İyiye gidiyor" derken, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmelerinin yüzde 4’lük kesiminin "iyiye gidiyor" dediği görüldü.

Ankette "Kötüye gidiyor" diyenler; AKP seçmeninde yüzde 36; MHP seçmeninde yüzde 54; CHP seçmeninde yüzde 95; İYİ Parti seçmeninde yüzde 93; DEM Parti seçmeninde yüzde 90 olarak kayda geçti.

"Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ankete katılanların sadece yüzde 29'u "olumlu" yanıtı verirken; yüzde 37 "Olumsuz buluyorum", yüzde 34 "Fikrim yok" dedi.

Ankette "Akın Gürlek’in atanmasını olumlu buluyorum” diyenlerin; AKP seçmeninde yüzde 58; MHP seçmeninde yüzde 66; CHP seçmeninde yüzde 10; İYİ Parti seçmeninde yüzde 8; DEM Parti seçmeninde yüzde 18 oranında olduğu görüldü.

Ankette "Olumsuz buluyorum" yanıtı verenler AKP seçmeninde yüzde 10; MHP seçmeninde yüzde 13; CHP seçmeninde yüzde 65; İYİ Parti seçmeninde yüzde 65; DEM Parti seçmeninde yüzde 56 seviyesinde.

Gündemar'ın yargı ve adalet sisteminin gidişatı ve Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasıyla ilgili son anketi sosyal medyada da gündem oldu.

