Güller ve Günahlar dizisinin 18. bölüm çekimleri sırasında kaydedilen kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı . Senaryo gereği bayılan Cemre Baysel'i kucaklamaya çalışan Murat Yıldırım'ın zorlandığı anlar sosyal medya da kısa sürede yayıldı.

MURAT YILDIRIMIN ZOR ANLARI

Güller ve Günahlar dizisinin başrolünü paylaşan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başından geçen eğlenceli olay sosyal medyaya yansıdı. Çekimler esnasında rol gereği Cemre Baysel'in baygınlık geçirdiği bir sahne canlandırıldı. Partneri Murat Yıldırım'ın, rol gereği Baysel'i kucaklayarak yerden kaldırması gerekiyordu. Ancak çekim esnasında Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kucaklayıp kaldıramaması, setteki herkese komik anlar yaşattı.

İkilinin sahnede zorlandığı ve kahkahalara boğulduğu o anlar kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999’da İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Ege Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde sürdürürken oyunculuğa yöneldi.

Televizyon kariyerine Yeşil Deniz ile başlayan Baysel, kısa sürede farklı projelerde rol alarak ekran deneyimini artırdı. Geniş izleyici kitlesiyle buluşması ise Sol Yanım dizisiyle oldu.

Romantik komedi türündeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle Baht Oyunu dizisinde hayat verdiği “Ada Tözün” karakteriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Doğal oyunculuğu ve enerjik ekran duruşuyla genç kuşağın öne çıkan isimleri arasında gösterilen Baysel, televizyon projelerinin yanı sıra dijital yapımlarda da yer almayı sürdürüyor.