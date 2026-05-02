Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı, daha sonra bu kişilerden 12'si tutuklandı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki 3 günlük gözaltı süresince ifade vermeyi reddetti ve 'Ben devletin valisiyim, emniyete ifade vermem' demişti.

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi eski vali Sonel: Ben devletin valisiyim, polise konuşmam

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında oğluyla birlikte gözaltına alınıp tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sonel, ifadesinde şunları söyledi:

"Gülistan'ın hamile kaldığı iddiası yalan. Sim kart verileri silinsin diye bir talimatım yok. Kamera kaydı silinsin diye bir talimatım da olmadı. Oğlumun cinayeti işlediği iddiası çirkin bir iftira. "
