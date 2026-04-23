Kaybolduktan 6 yıl sonra dosyası açılan Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, 21 Nisan’da Erzurum Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklama kararı verildi. Sonel, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “Resmi belgeyi bozmak, gizlemek veya yok etmek” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI AİLENİN AVUKATI AÇIKLADI

Doku ailesinin Avukatı Ali Çimen, Sonel hakkında, “insan öldürme” suçundan da işlem yapılması talebiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptı.

Çimen konuya dair X sosyal medya hesabından, “Gülistan Doku dosyasının baş şüphelisi Tuncay Sonel’in eyleminin insan öldürmeye iştiraki de kapsadığı gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22.04.2026 tarihinde gerekli şikayetimizi yaptık” paylaşımında bulundu.

Soruşturmanın seyrinin, savcılığın yeni değerlendirmeleri ve olası ek suçlamalar doğrultusunda önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.