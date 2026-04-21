Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bugün adliyeye sevk edildi. 3 günlük emniyet sorgusunda Sonel'in ağzını bıçak açmadı. Emniyet'e ifade vermeyi reddeden Sonel, ifadesini savcıya verecek.
3 GÜNDÜR SUSMA HAKKINI KULLANIYOR
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınarak Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Tuncay Sonel'in 3 gündür emniyette susma hakkını kullandığı ve "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem" dediği öğrenildi.