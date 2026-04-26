Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafa Türkay Sonel’in aracı olduğu öne sürülen otomobilin bagajında da uzun namluluların da olduğu çok sayıda silah ve mühimmatın bulunduğu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından yeni video görüntüleri de ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel savcılıktaki ifadesinde, “Ben bu zamana kadar herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadım” demişti.

