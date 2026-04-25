6 yıldır kayıp Gülistan Doku soruşturmasında kırılma: SIM kart sinyali Gökhan A.’ya ulaştı. Hastane kayıtlarındaki çelişki ve dijital incelemeler dosyayı yeniden alevlendirdi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir safhaya geçildiğini açıkladı. Başka bir ilde sinyal veren SIM kartın izini sürerek şüpheli Gökhan A.’ya ulaştıklarını belirten Cansu, hastane kayıtlarındaki büyük çelişkiye ve dijital materyallerdeki kritik incelemeye dikkat çekti

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, dosyanın seyrini değiştirecek kritik detaylar gün yüzüne çıktı. Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, sessizliğini bozarak yürütülen teknik ve saha operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

SİNYALİN İZİNİ SÜRDÜ, 'GÖKHAN' İSMİNE ULAŞTI

TRT Haber'e konuşan Başsavcı Cansu, dosyada daha önce gözden kaçan bir detayın üzerine giderek büyük bir kırılma yaşandığını belirtti.

Gülistan Doku’ya ait SIM kartın başka bir ilde baz vermesi üzerine araştırmayı derinleştirdiğini ifade eden Cansu, "Dosyada sadece cihaz bilgileri vardı ancak cihazın geçmişi araştırılmamıştı. Bu cihazı daha önce kimlerin kullandığını sorguladığımızda veriler bizi Gökhan’a götürdü" dedi.

Bu tespit, soruşturmanın seyrini doğrudan şüpheli profiline yöneltti.

HASTANE KAYITLARINDA HAYALET GİRİŞ ŞÜPHESİ

Soruşturmanın en çarpıcı noktalarından biri ise resmi belgelerdeki tutarsızlık oldu. Gülistan Doku’nun geçmiş tedavi evraklarını inceleyen Başsavcılık, emniyetin POLNET kayıtları ile hastane arşivinin birbirini tutmadığını saptadı.

Cansu, "POLNET’te görünen hastane giriş tarihi, hastanenin kendi evraklarında yok. Bu şüpheli durum üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişleri devreye girdi, hastanede inceleme sürüyor" açıklamasında bulundu.

'HALA SAHADAYIZ'

Arama çalışmalarının sadece masa başında değil, bizzat sahada devam ettiğini vurgulayan Başsavcı, Jandarma ve Ankara’dan gelen 30 kişilik uzman JASAT ekibiyle sığınaklardan mağaralara kadar her noktanın tarandığını belirtti.

DİJİTAL MATERYALLER SİBER SUÇLARDA

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konularak inceleme başlatıldı. Mevcut HTS ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına ek olarak, ihtiyaç duyulan kişiler için yeni kayıtların talep edildiği ve uzmanlar tarafından analiz edildiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de yakından takip ettiği soruşturmada, "zincirleme sorgulama" yöntemiyle elde edilen yeni verilerin, 6 yıllık sır perdesini aralaması bekleniyor.