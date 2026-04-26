Yeniçağ Gazetesi
26 Nisan 2026 Pazar
Binayı özel hareket polis kuşattı: Uşak'ta hareketli anlar: 2 polis yaralandı

Uşak Ulubey’de gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Aile içi şiddet ihbarına giden polise direnen şüpheli silahla karşılık verdi. İki polis yaralandı. Özel hareket polis binayı kuşattı. Şüphelinin yerini tespit etmek için dron kaldırıldı.

Mehmet Akif Erdem
Son Güncelleme:
Olayın ardından şüphelinin kimliği E.R. (40) olarak tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Başlatılan yakalama çalışmalarında ekiplerce dron destekli arama gerçekleştirildi. Şüphelinin ilçe merkezinde bulunan metruk bir binada saklandığını tespit edildi.

Şüphelinin, bölgeye gelen ekiplere yeniden ateş açması üzerine olay yerine özel harekât ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından şüpheli, yapılan ikna çağrıları sonucu teslim olarak gözaltına alındı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek olayla alakalı Ulubey Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç’tan bilgi aldı.

Vali Kartal yaptığı açıklamada, "Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan şahıs tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı.

Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler.

Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan şahıs da bizim özel harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Bu konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor." dedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İHA
