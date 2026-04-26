Serie A’nın 34. hafta mücadelesinde Parma ile Pisa, Ennio Tardini Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı
Parma, Serie A’da Pisa’yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Pisa, bitime 4 hafta kala 18 puanda kalarak Serie A’ya veda eden ilk takım oldu. Pisa kadrosunda eski Fenerbahçeli İsak Vural da yer alıyor.İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmanın tek golü 82. dakikada Elphege’den geldi. Bu gol, Parma’ya kritik üç puanı getirdi.
SERIE A'DA KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDULAR
Bu sonuçla Pisa, ligin bitimine 4 hafta kala 18 puanda kalarak Serie A’da küme düşen ilk takım oldu. Parma ise puanını 42’ye yükselterek 12. sıraya çıktı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Parma gelecek hafta deplasmanda lider Inter’e konuk olacak. Pisa ise sahasında Lecce’yi ağırlayacak.
İSAK VURAL PİSA'DA
Pisa kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen genç oyuncu İsak Vural da yer alıyor. Genç futbolcu, sarı-lacivertle ekibe büyük umutlarla transfer edilmiş ancak A Takım formasıyla resmi maça çıkamadan İtalya'nın yolunu tutmuştu.
SEZON KARNESİ
Sezon başında Serie B ekibi Frosinone'den transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, Pisa formasıyla 12 resmi maça çıktı.
Genç orta saha oyuncusu, Türkiye’nin alt yaş kategorilerinde de forma giydi.