26 Nisan 2026 Pazar
Anasayfa Spor Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı

Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı

Parma, Serie A’da Pisa’yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Pisa, bitime 4 hafta kala 18 puanda kalarak Serie A’ya veda eden ilk takım oldu. Pisa kadrosunda eski Fenerbahçeli İsak Vural da yer alıyor.

Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 1

Serie A’nın 34. hafta mücadelesinde Parma ile Pisa, Ennio Tardini Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

1 7
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 2

Karşılaşmanın tek golü 82. dakikada Elphege’den geldi. Bu gol, Parma’ya kritik üç puanı getirdi.

2 7
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 3

SERIE A'DA KÜME DÜŞEN İLK TAKIM OLDULAR

Bu sonuçla Pisa, ligin bitimine 4 hafta kala 18 puanda kalarak Serie A’da küme düşen ilk takım oldu. Parma ise puanını 42’ye yükselterek 12. sıraya çıktı.

3 7
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 4

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Parma gelecek hafta deplasmanda lider Inter’e konuk olacak. Pisa ise sahasında Lecce’yi ağırlayacak.

4 7
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 5

İSAK VURAL PİSA'DA

Pisa kadrosunda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen genç oyuncu İsak Vural da yer alıyor. Genç futbolcu, sarı-lacivertle ekibe büyük umutlarla transfer edilmiş ancak A Takım formasıyla resmi maça çıkamadan İtalya'nın yolunu tutmuştu.

5 7
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 6

SEZON KARNESİ

Sezon başında Serie B ekibi Frosinone'den transfer edilen 19 yaşındaki milli futbolcu, Pisa formasıyla 12 resmi maça çıktı.

6 7
Eski Fenerbahçeli İsak Vural Serie A'da 4 hafta kala kabusu yaşadı - Resim: 7

Genç orta saha oyuncusu, Türkiye’nin alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

7 7
